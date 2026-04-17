瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになっています。17日夜も雲が広がるでしょう。 18日にかけて天気は下り坂で、明け方から夕方は雨の降るところがある見込みです。ただ、夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で15度、津山で13度の予想です。17日朝よりも気温が大幅に高くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で21度でしょう。17日と同じくらいの気温になります。日曜日はおおむね