きょう午前、山形県鶴岡市の道路で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、６２歳の男が現行犯逮捕されました。 パトロール中の警察官が車をとめて職務質問したところ、男から酒のにおいがしたということです。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは鶴岡市湯温海に住む６２歳の会社員の男です。 警察によりますと、男はきょう午前９時２２分ごろ、鶴岡市湯温海の道路で酒を飲んだ状態で運転した疑いがもたれて