冬に大宮アルディージャからAZ（オランダ）に完全移籍したU-21日本代表DF市原吏音が４月16日、UEFAカンファレンスリーグ、シャフタール・ドネツク（ウクライナ）戦で移籍後初スタメンを飾り、フル出場を果たした。だがチームは健闘およばず２対２の引き分けに終わり、対戦成績が１分１敗になったことで、今季のAZは同リーグ敗退が確定。タイムアップの笛が鳴ると、市原はしばらくピッチの上に倒れ込んで動くことができなかった。