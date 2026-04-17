アキレス腱断裂の重傷を負い、今シーズンの残り試合とFIFAワールドカップ2026の欠場が確定したリヴァプールに所属するフランス代表FWウーゴ・エキティケが心境を自身のインスタグラムで綴った。フランクフルトから今季リヴァプールに加入したエキティケ。初挑戦となったプレミアリーグではここまで28試合に出場し11得点を記録。チャンピオンズリーグ（CL）でも12試合に出場し3得点を記録するなど、公式戦で45試合に出場し17得