超劇的勝利が世界で話題だ。現地４月16日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝で、ヴィッセル神戸がカタールの強豪アル・サッドと対戦。３−３で突入したPK戦を５−４で制し、見事に４強入りを果たした。準々決勝以降は中東サウジアラビアで行なわれ、“アウェー”の神戸は６分に先制された後、24分に大迫勇也の得点で追いつくも、61分と65分に失点。厳しい状況に追い込まれたが、74分に井手