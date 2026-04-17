レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ（CL）から姿を消し、2シーズン連続の無冠が現実味を帯びている。CLノックアウトフェーズのセカンドレグが現地時間15日に行われ、レアル・マドリードは敵地でバイエルンと対戦。本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でのファーストレグを落として1点を追う中、開始40秒足らずでアルダ・ギュレルがネットを揺らし、3度に渡ってリードを奪う。しかし、86分にエドゥアルド・カマヴィンガ