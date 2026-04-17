ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、アル・サッド（カタール）と対戦。３−３で突入したPK戦を５−４で制し、ベスト４入りを果たした。この一戦で大仕事をやってのけたのが武藤嘉紀だ。２−３のビハインドで迎えた90＋３分、右サイドからの広瀬陸斗のクロスにニアで反応。力強いヘディングシュートでネットを揺