17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7943枚だった。うちプットの出来高が5439枚と、コールの2504枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の435枚（59円高230円）。コールの出来高トップは6万3000円の384枚（135円安225円）だった。 コールプット 出来高前