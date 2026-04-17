ファッションブランド「Mila Owen(ミラ オーウェン)」から、コミック「PEANUTS」とのコラボレーションコレクションが初登場！2026年4月24日(金)より、全国のMila Owen SHOPおよびオンラインストアにて順次販売される。【画像】全アイテム＆コーディネートをチェック「PEANUTS RECORDS × Mila Owen」のキービジュアル。音楽をテーマに、大人の女性が楽しめるアイテムがそろう「NEXT BASIC」をテーマに、トレンドに委ねない洗練され