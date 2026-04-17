2026年4月16日、韓国メディア・ニュース1は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が同日、京畿道安山市の花廊遊園地で開催された「セウォル号沈没事故12周忌記憶式（追悼式）」に出席したと報じた。現職の大統領が同式典に出席するのは、14年の事故発生以来初となる。記事によると、李大統領は追悼の辞で「あの日の過ちと重い教訓を一刻も忘れることなく、二度と同じことが繰り返されないようにすると誓う」と述べた。また、「国