中国の叢培武駐イラン大使とイラン赤新月社のハリール・バンド総裁は4月15日、中国によるイランへの緊急人道支援プロジェクトの政府間引渡証書に署名しました。叢大使は、「中国は終始イラン国民を気遣っており、今回イランに緊急人道支援を提供することは、人類運命共同体の理念を実践し、国際的な人道義務を果たす中国の具体的な実践活動だ。習近平国家主席は中東地域の平和と安定の維持・促進に関して、平和共存の原則、国家主