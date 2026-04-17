一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）は17日、V.LEAGUE WOMENのアルテミス北海道に対し、入場者数の算定に関する規約違反があったとして、制裁金100万円の科罰を決定した。 2025-26シーズンのV.LEAGUE WOMENでリーグ最下位ながらリーグ上位の入場者数を記録し、2026年1月に北ガスアリーナ札幌46で行われた倉敷アブレイズ戦では2000人以上の入場を記録したことも発表し