国会ではきょう、政府の情報収集力を高める法案の審議がおこなわれ、高市総理は“調査対象にデモ活動に参加した市民がなることは想定しがたい”との認識を示しました。政府の情報収集や分析機能を強化するため設置される「国家情報局」をめぐり、野党側は、何が調査対象となるのか高市総理に迫りました。中道改革連合長妻昭 衆院議員「政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人に対して、顔写真撮影や本名・職業を