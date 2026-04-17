演歌歌手の大江裕さん（36）がスペシャルコンサートを開催し、TBSの独占インタビューに応じました。幼少期から歌に情熱を注ぎ、北島三郎さんの事務所からデビューを果たした大江さんですが、その道には病との壮絶な闘いがありました。【写真を見る】独占【 大江裕 】パニック障害を乗り越えた師匠・北島三郎との絆「先生がいなければ今の自分はなかった」去年、念願だったという36歳になった大江さんは、コンサート直前「こ