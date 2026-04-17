防衛省は2025年度の航空自衛隊による緊急発進の回数は595回だったと発表しました。前年度から109回減少したものの、高い水準での推移が続いています。防衛省によりますと、595回のうち、▼中国軍機に対する緊急発進は366回、▼ロシア軍機に対しては214回で、両国の航空機に対する対処がほぼすべてを占めています。2025年度は5月に中国・海警局の船が尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入し、この船から飛び立ったヘリコプター1機が領空