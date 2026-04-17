日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏（22）が、17日の西武戦（エスコン）から1軍に合流し「ずっとファームにいるときからしっかり準備してたので、今日からやってやるぞっていう気持ちです」と意気込んだ。笑顔でグラウンドに登場。試合前練習の前後や合間には仲間やコーチ、スタッフらとグータッチであいさつを交わす場面もあった。昇格の知らせは前日16日に新庄監督からDMで「明日から1軍だから気合入れておいて。しっかり準