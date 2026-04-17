MLBはシーズン序盤戦。大谷翔平選手が今季2勝目を挙げるなど、ドジャースが好調を維持するナ・リーグはどのような順位となっているのでしょうか。西地区はドジャースが14勝4敗、「勝率.778」という驚異的な強さでトップ快走中。これはMLB全30球団の中でも最高の勝率となっています。日本時間16日のメッツ戦では、大谷選手が今季3度目の先発マウンドに上がり、6回2安打10奪三振1失点の好投。打線の援護もあり、5年ぶりとなる投手専