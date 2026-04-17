4月15日、女優の木村多江がInstagramを更新。雑誌『GQ JAPAN』での撮影ショットを公開し、注目を集めている。この日、木村は、ブラウンのシャツを着て、車の運転席とみられる場所に座った写真をアップ。縁がゴールドの大ぶりなサングラス、深い赤色のリップというクールな出で立ちだった。《素敵な方たちと素敵な場所へ》とつづり、雑誌『GQ JAPAN』の撮影だったことを明かしている。紹介されたリンク先では、木村が同誌の企