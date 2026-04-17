ＮＰＢは１７日に、元巨人などの桑田真澄氏（５８）が今年８月に中国・杭州市で開催される「第１２回ＢＦＡＵ１２アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンＵ―１２の日本代表監督に就任することを発表した。桑田氏は巨人で投手コーチや二軍監督などを歴任した後、２０２５年オフに退団。今季からはオイシックスのＣＢＯとして選手育成に携わっている。桑田氏はＮＰＢを通じて「日本代表として国際大会に出場することは、