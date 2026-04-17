16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、セ・リーグ首位を走るヤクルト打線について言及した。辻氏は「ヤクルト打線を見ると、一発ガンガンじゃないじゃないですか。細かいプレーもできますし、足も使って、非常にいやらしい打線ですよね。守っている方が頭を使う、気を遣いますよね」と評価。ヤクルト打線はチーム本塁打リーグ3位の10本も、チーム打率.260、61得点、13盗塁はいずれ