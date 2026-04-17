元参院議員・音喜多駿氏が2026年4月16日にXを更新し、京都府南丹市の男児遺棄事件を巡り、シングルマザーが再婚するリスクを訴える投稿が拡散していることを受け、「リスクの高低を正確に比較することが現時点ではできません」などと反論した。「『多く見える』と『リスクが高い』は別の話」事件では、南丹市で行方不明になった小学生の安達結希さん（11）が遺体として発見され、父親で会社員の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑