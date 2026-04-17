家族の誰かが体調を崩しただけで、日常は突然大きく姿を変えてしまいます。責任感が強い人ほど、すべてを一人で抱え込んでしまいがちですが、自分まで倒れてしまっては本末転倒です。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 突然崩れた日常 数年前、夫が突然倒れ、長期の入院治療が必要な病気と診断されました。その日から、我が家の穏やかな日常は一変。私は仕事、子育て、夫の付き添いを一人でこなすことに。 仕事