プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月16日にユーチューブを更新し、今季の阪神について「野球が緩くなっている」と指摘した。「中野は絶対に体で止めなければいけないプレーだった」阪神は16日、本拠地・甲子園球場で巨人と対戦し、3−4で敗れた。試合は、先発イーストン・ルーカス投手（29）が初回に、いきなり3点失点。苦しい立ち上がりとなったが、その裏に、佐藤輝明内野手（27）の2ランが