「M―1グランプリ」ファイナリストのスリムクラブ・真栄田賢が17日、中学時代に教師から受けた恥辱的な体験をXに投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】つらい思いが伝わってくる真栄田が投稿したイラスト 真栄田は「人間てさ誰でもコンプレックスがありますよね」と始め、「俺、中学の時、肥満児でさ。太ってる事もコンプレックスだったんだけど、更に太ってるせいで、乳首が陥没していたのよ。それが本当嫌でさ」と自