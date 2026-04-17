ラッパーのカニエ・ウェストが、フランスでのコンサートを「追って通知があるまで」延期した。 【写真】365万円→5年で4億9000万円にトラブル連発も高校時代の絵画は急騰 6月11日にマルセイユのスタジアムで公演を行う予定だったが、今回その公演を中止を発表、この決定は自分一人の判断であると主張。Xへの投稿で「熟考の末、私自身の判断で決定した」とつづっている。 今回の延期はブッキングに対する強