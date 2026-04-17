社会人としての第一歩を踏み出したとき、手にする初任給の使い道はその後の価値観を象徴する。かつては消費や貯蓄が主流だったが、足元ではその優先順位に変化が生じている。株式会社マネーフォワードが2026年3月、22〜26歳の社会人1〜4年目の利用者1000人を対象に実施した調査によると、2025年に社会人となった層の37.5％が初任給を資産運用や投資に充てたと回答した。2022年以前に社会人となった層の10.3％と比べ、約3.6倍に