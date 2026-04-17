記事ポイント イタリアットのクリームソース2種が香りとコクを高めてリニューアル発売表参道のカ・モンテで抽選20名限定の特別試食会を開催トリュフクリームソースとポルチーニクリームソースが各110g、税別450円で登場 イタリアットのクリームソース2種が、香りとコクを高めた新仕様で登場します。イタリア産トリュフやヨーロッパ産ポルチーニを使った本格的な味わいが、自宅で手軽に楽しめます。表参道で