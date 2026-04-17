右肩痛で離脱していた広島のドラフト１位・平川蓮外野手が１７日、２軍戦で実戦復帰した。ファーム・リーグの阪神戦（ＳＧＬ）に「１番・中堅」で出場。第１打席に左前打を放ち、３打数１安打だった。ＤｅＮＡ戦（マツダ）の試合前に映像をチェックした新井監督は「しっかり振れているし、動けている」と語った。１軍昇格時期については「ファームで結果出してこいとかではない。段階を踏んで良かったら（１軍に）呼ぼうと思っ