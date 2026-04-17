１６日、高速鉄道で広西チワン族自治区へ向かうトー・ラム氏（右）。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京4月17日】中国を国賓として訪問しているベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席は16日午前9時、高速鉄道「復興号」で北京を出発し、広西チワン族自治区に向かった。トー・ラム氏は「今回の中国訪問は非常に特別で、高速鉄道で北から南へと移動した。車内では始終カーテンを開け、沿線の風景を眺めていた。中国