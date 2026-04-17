テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）が、きょう17日に放送される。【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト番組では、「一度聴いたら忘れられない！令和のキャッチーソング」を大特集。キャッチ―フレーズで大バズり中のモナキが音楽番組初のインタビュー出演を果たす。大ブレイク中のM!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。CHEMISTRYは5年ぶりの