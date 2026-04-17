今年度予算の審議が行われた参議院予算委員会において、政府が提出した資料に数値などの誤りが例年のおよそ4倍にあたる41件あったとして、佐藤官房副長官が陳謝しました。佐藤官房副長官はきょう（17日）参議院予算委員会の理事懇談会に出席し、今月7日に成立した今年度予算の審議で政府から提出された資料の中に41件の誤りがあったとして陳謝し、再発防止に努める考えを示しました。41件のうち、もっとも多かったのは防衛省の11件