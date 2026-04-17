ローソンの一部店舗で導入している紙のふた（同社提供）ローソンの竹増貞信社長は17日、店頭レジ横で販売するホットコーヒーのふたをプラスチックから紙に転換していく方針を示した。中東情勢の緊迫化による原油高の長期化を見据え「先手先手で価格転嫁を抑える」と強調した。紙のふたは一部店舗で既に導入済みで、2026年度中に順次拡大する。弁当などのプラスチック包装も削減する方針だ。東京都内で開いた決算記者会見で明ら