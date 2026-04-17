お笑いタレントの横澤夏子（35）が17日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りの品を公開した。「シャカシャカケースに平成を詰め込んだのよー！」と書きだした横澤。自身のスマホケースを紹介した。「ボンボンドロップシールをはがさないで切り抜いて入れたらシャカシャカケースに入ったのよー！」と説明。「全部かわいい平成ー！」と添えた。ファンからは「横澤さんがすごく嬉しそうで幸せな気持ちになりました」