左足関節脱臼骨折により入院中のタレントの松本明子さんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。19日に退院することを報告しました。【写真を見る】【松本明子】左足関節脱臼骨折から復帰へ「19日に退院できることになりました」松本さんは「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と投稿。左足をギプスで覆い車いすに腰を掛けながらも笑顔で手を振る画像を添えて「しばらくは松葉杖で