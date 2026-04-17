ミャンマーの新政権は17日、政治犯ら4335人に恩赦を与え、減刑などを行いました。アウン・サン・スー・チー氏の刑期も短縮されたとみられ、側近の前大統領は釈放されたということです。ミャンマー新政権は正月を祝う祭りに合わせ、17日、政治犯ら4335人に恩赦を与え、減刑や釈放を行ったと発表しました。ロイター通信によりますと、アウン・サン・スー・チー氏の刑期も短縮されたとみられるということです。また、スー・チー氏の側