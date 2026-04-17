17日午前、横手市十文字町で河川敷などが燃える原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと17日午前10時20分ごろ、横手市十文字町睦合字左馬境で、雄物川と皆瀬川の合流地点付近の堤防や河川敷、休耕田から出火しました。現場付近を通りかかった30代の男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し消防に通報しました。火は約2時間後に消し止められましたが、堤防などの枯れ草が燃えました。