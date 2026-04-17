シャオミは、X公式アカウントにて、4月28日以降に一部製品の価格改定を実施する可能性があることを明らかにした。 対象となるのは「Redmi Pad 2」および「Redmi Pad 2 Pro」シリーズで、値上げ幅は最大で1万円。 たとえば、「Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version（8GB/256GB）」は、想定価格4万9980円から5万1980円に、「Redmi Pad 2（8GB/256GB）」は3万4980円から4万4980円にそれぞれ改定される可能性があ