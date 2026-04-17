年を重ねることに対して、人はどこで不安を抱き、どこで受け入れていくのか。避けられない変化の中で、前向きさと戸惑いが同時に存在している実態が、40〜50代女性への調査から見えてきた。株式会社ウエルネス・ラボが2026年3月下旬から4月上旬にかけて、40〜50代女性422人を対象に実施したインターネット調査では、今後の加齢に対して不安を感じる人が65.1％にのぼった。内訳は「不安の方が大きい」25.8％、「どちらかといえ