IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は16日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡が再開されない場合、ジェット燃料が不足し、来月後半からヨーロッパの航空便で混乱が生じる可能性があるとの見方を示しました。AP通信によりますと、IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は16日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡が数週間以内に再開されない場合、世界のエネルギー供給への影響がさらに深刻化すると警告しました。その上で、「