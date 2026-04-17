日本野球評議会は１７日、軟式野球部に所属する中学校の野球部員やクラブチームに在籍する選手を対象にしたアンケート（２５年１０月から１１月実施、回答数１万９４３６人）の結果を発表した。減少し続けていた中学生の野球人口が２０２４年から２年連続で微増した。２３年１３万４１３０人２４年１３万４５５０人２５年１３万９２４０人回答から「中学生になってから野球を始めた」という選手が３４％。学年別