日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１５日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のトークテーマは「苦痛な家事にサヨナラ！手抜き家事を極めた女が大集合」。さまぁ〜ず・大竹一樹を夫に持つフリーアナウンサー・中村仁美は「夫も（物を）捨てられない…。うちの夫は５年。今の家に引っ越してくるときに１０箱くらい（物の入った）段ボールがあるんですけど。とりあえずって言って玄関の廊下に。