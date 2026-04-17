◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）１９９８年度生まれの「黄金世代」でツアー未勝利の山路晶（森六グループ）が５バーディー、ボギーなしの５アンダー６７をマークし、４度目となる自己最高の２位発進を決めた。「ショットもドライバーもコース内にいた。たくさんバーディーパットを打てた。きょうはショットもパターも良かったかな」と笑顔