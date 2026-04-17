イスラエルとレバノンが10日間の停戦に合意しました。アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとレバノンが日本時間午前6時から10日間の停戦を開始することで合意したと発表しました。近く両首脳をホワイトハウスに招待することも明らかにしました。停戦合意の発表を受け、レバノンでは祝砲や花火が上がり、街では歓声をあげて祝う市民の姿が見られました。イスラエルのネタニヤフ首相は声明を発表し、歴史的な和平協定を結ぶチャ