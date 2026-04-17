プロ野球・西武、巨人などで活躍した片岡保幸さん（現・多摩川ボーイズ監督）のモノマネでおなじみの「ガタ岡」ことタレントの石田達也が１５日に結婚したことが、１７日までに明らかになった。関係者によると、お相手は一般女性。６年間に及ぶ交際期間を実らせ、ゴールインとなった。片岡さんらが結婚の証人になったという。ガタ岡はスポーツ報知に「片岡さんと（その妻の）ベッキーさんのような、愛にあふれた家庭を築いて