「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第１日」（１７日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）ツアー２年目の六車日那乃（２３）＝ニトリ＝が８番パー３、実測１８２ヤードでホールインワンを達成した。プロとして初めて、アマ時代の２２年、大東建託・いい部屋ネットレディースの第１ラウンド、１７番以来となるエースだ。５番ユーティリティーを使ったティーショットがピン手前５メートルに着弾。そこから３バウンドしての