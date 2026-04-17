アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議は週末にも行われる可能性を示しました。アメリカ・トランプ大統領：（Q. 次回の対面交渉はいつか）たぶん週末になるかもしれない。もしイスラマバードで合意が締結されれば私が行くかもしれない。トランプ大統領は記者団に対し、「イランは合意を望んでおり良好な関係を築いている」と語り、2回目の直接交渉に意欲を示しました。その上で「イランは濃縮ウ