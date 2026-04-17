繁華街や駅構内で意図的に通行人に体当たりする「ぶつかり」。その行為が、韓国でもにわかに注目されるようになっている。新たな日本旅行の“リスク”として語られ始めているのだ。【写真】韓国アイドル、日本のタクシーで“土足上げ”改めて話題になったのが、元プロゲーマーで俳優としても活動するミン・チャンギの配信映像だ。ミン・チャンギは4月16日、日本・福岡で屋外生配信をしている最中、わざと肩をぶつけるように近づい