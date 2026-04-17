【プレミアムマスターライン ペルソナ5 高巻 杏（パンサー） DX ボーナス版】 4月17日 予約開始 2027年9月～12月 発売予定 価格：222,090円 プライム1スタジオは、スタチュー「プレミアムマスターライン ペルソナ5 高巻 杏（パンサー） DX ボーナス版」を4月17日に予約受付を開始した。発売は2027年9月～12月を