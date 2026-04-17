6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表の森保一監督（57）が17日、都内で開催された明治大学大学院の特別講義で講演を行った。本大会の1次リーグは6月14日の初戦でオランダ（ダラス）、同20日の第2戦でチュニジア（モンテレイ）、同25日の第3戦でスウェーデン（ダラス）と対戦する。指揮官は初戦のオランダ戦に言及し「ピーキングは間違いなくここ。それはオランダじゃなくてもそう。強豪国が右肩上がりに調子を上げて