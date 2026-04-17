政府は経済安全保障推進法に基づいて、最先端のイメージセンサーの量産を支援するため、ソニーグループの関連会社に最大600億円を補助すると発表しました。【映像】赤沢経産大臣のコメント（実際の様子）赤沢経産大臣「AI時代のキーデバイスである、イメージセンサーの安定供給が確保されることを期待しております」イメージセンサーは視覚情報をデジタル情報に変換する半導体で、スマートフォンのカメラなどに使われています